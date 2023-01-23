『KATOMOKU Dual use clock 4 km-95NRC ナチュラル 電波時計 連続秒針【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 03時 53分に出品され03月27日 03時 53分に終了予定です。即決価格は8,537円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATOMOKU Dual use clock 4 km-95NRC ナチュラル 電波時計 連続秒針



【商品説明】

・サイズ：140×140×47mm

・仕 様：スイープムーブメント（連続秒針）

・材 質：ホワイトアッシュ、アクリル、MDF

・重 量：390g



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 15.20 cm

奥行 : 16.00 cm

重量 : 470.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。