『KATOMOKU Dual use clock 4 km-95NRC ナチュラル 電波時計 連続秒針【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 03時 53分に出品され03月27日 03時 53分に終了予定です。即決価格は8,537円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KATOMOKU Dual use clock 4 km-95NRC ナチュラル 電波時計 連続秒針
【商品説明】
・サイズ：140×140×47mm
・仕 様：スイープムーブメント（連続秒針）
・材 質：ホワイトアッシュ、アクリル、MDF
・重 量：390g
【サイズ】
高さ : 5.70 cm
横幅 : 15.20 cm
奥行 : 16.00 cm
重量 : 470.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8537円
975 入札履歴
終了
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