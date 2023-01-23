『パナソニック 白熱電球ミニクリプトン電球 E17口金 100V 60W形(54W) 35mm径 ホワイト 2個入り LDS100V54WWK【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 22分に出品され03月30日 13時 22分に終了予定です。即決価格は8,537円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】





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【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 13.30 cm

奥行 : 22.60 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。