『共同照明 シーリングライト 4灯 6畳 8畳 北欧 スポットライト 天井照明 GT-DJ-2DB-9WT-2 LED電球60W形付 調光 調【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 38分に出品され03月31日 17時 38分に終了予定です。即決価格は8,537円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
共同照明 シーリングライト 4灯 6畳 8畳 北欧 スポットライト 天井照明 GT-DJ-2DB-9WT-2 LED電球60W形付 調光 調
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 15.40 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 2.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8537円
92 入札履歴
終了
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