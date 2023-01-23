『ジャックバニー ぬいぐるみヘッドカバー (フェアウェイウッド用)パックマンコラボレーション / ゴルフ FW / 262-2184443 1【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 22時 24分に出品され03月18日 22時 24分に終了予定です。即決価格は8,537円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ヘッドカバー

【商品名】

ジャックバニー ぬいぐるみヘッドカバー (フェアウェイウッド用)パックマンコラボレーション / ゴルフ FW / 262-2184443 1



【商品説明】

・メイン素材: 100% アクリル

・ユニセックス商品

・留め具の種類: 該当なし



【サイズ】

高さ : 11.70 cm

横幅 : 24.30 cm

奥行 : 27.50 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。