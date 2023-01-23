『LP エルピー ギロ Multi-Guiro LP452【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 00時 39分に出品され04月24日 00時 39分に終了予定です。即決価格は8,536円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 2重のステンレスの表面を持つギロとシェーカーをオールインワンにした製品

LP Torpedo Scraperが付属

スクレイパー、金属性のスティック、両方とも付属