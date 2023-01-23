『ダックス DAKS 38780 ピンベルト●紺 ●ダックスベルト レギュラーサイズ ウエスト９５センチまで対応●ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 15時 25分に出品され04月05日 15時 25分に終了予定です。即決価格は8,536円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダックス DAKS 38780 ピンベルト紺 ダックスベルト レギュラーサイズ ウエスト９５センチまで対応ネイビー



【商品説明】

・British gentlemans brand， made in Japan， official licensed product

・Material: レザー

・Navy， slightly thicker 1.3 inches (33 mm) wide regular size， fits waist up to 37.4 inches (95 cm)

・This product is an official licensed product from DAKS brand for gentlemen (comes with a DAKS exclusive box)， so it is safe for qu



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 12.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ ダックス

DAKS

38780

ピンベルト●紺

●ダックスベルト

レギュラーサイズ

ウエスト９５センチまで対応●ネイビー