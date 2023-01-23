『Vixen 天体望遠鏡アクセサリー ACアダプター 12V・3A 3599-05【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 06時 48分に出品され03月05日 06時 48分に終了予定です。即決価格は8,536円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
入力:100~240V(50~60Hz)
出力:12V・3A
サイズ:高さ107.5×幅56×奥行33.7mm
重さ:320g
お届け7日以内の初期不良には対応いたします。
その後の対応はお受けできかねますので予めご了承ください。
またご購入者様都合の返品はお受けできかねますので予めご了承ください。
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落札価格8536円
221 入札履歴
終了
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