『Vixen 天体望遠鏡アクセサリー ACアダプター 12V・3A 3599-05【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 06時 48分に出品され03月05日 06時 48分に終了予定です。即決価格は8,536円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 入力:100~240V(50~60Hz)

出力:12V・3A

サイズ:高さ107.5×幅56×奥行33.7mm

重さ:320g

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