『WINTECH CDクロックラジオ(FMワイドバンド対応) ホワイト デュアルアラーム機能搭載 CDC-220【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 01時 56分に出品され05月11日 01時 56分に終了予定です。即決価格は8,535円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WINTECH CDクロックラジオ(FMワイドバンド対応) ホワイト デュアルアラーム機能搭載 CDC-220



【商品説明】

・3.5mmヘッドフォン端子

・アラーム:CD/ラジオ/ブザーの音を最大2つ選べるデュアルアラーム機能

・スリープタイマー機能(10~90分)

・時計表示設定:12時間/24時間表示

・本体サイズ:W235xD166.5xH75mm

・本体重量:約1.08kg

・電源:AC100V



【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 19.30 cm

奥行 : 26.80 cm

重量 : 1.39 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。