『WINTECH CDクロックラジオ(FMワイドバンド対応) ホワイト デュアルアラーム機能搭載 CDC-220【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 01時 56分に出品され05月11日 01時 56分に終了予定です。即決価格は8,535円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
WINTECH CDクロックラジオ(FMワイドバンド対応) ホワイト デュアルアラーム機能搭載 CDC-220
【商品説明】
・3.5mmヘッドフォン端子
・アラーム:CD/ラジオ/ブザーの音を最大2つ選べるデュアルアラーム機能
・スリープタイマー機能(10~90分)
・時計表示設定:12時間/24時間表示
・本体サイズ:W235xD166.5xH75mm
・本体重量:約1.08kg
・電源:AC100V
【サイズ】
高さ : 10.60 cm
横幅 : 19.30 cm
奥行 : 26.80 cm
重量 : 1.39 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8535円
718 入札履歴
終了
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