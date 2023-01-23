『Crucial Crucial 3D NAND TLC SATA 2.5inch SSD MX500シリーズ 1.0TB CT1000MX5【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 17時 58分に出品され03月11日 17時 58分に終了予定です。即決価格は8,535円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Crucial Crucial 3D NAND TLC SATA 2.5inch SSD MX500シリーズ 1.0TB CT1000MX5



【商品説明】

・0649528788245

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 1.60 cm

横幅 : 9.90 cm

奥行 : 13.20 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。