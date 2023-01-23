『Logitech G305 Wireless Optical Gaming Mouse ロジテックワイヤレスオプティカルゲーミングマウス 並【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 16時 00分に出品され04月05日 16時 00分に終了予定です。即決価格は8,535円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Logitech G305 Wireless Optical Gaming Mouse ロジテックワイヤレスオプティカルゲーミングマウス 並
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 10.20 cm
奥行 : 15.60 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8535円
656 入札履歴
終了
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