『Logitech G305 Wireless Optical Gaming Mouse ロジテックワイヤレスオプティカルゲーミングマウス 並【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 16時 00分に出品され04月05日 16時 00分に終了予定です。即決価格は8,535円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Logitech G305 Wireless Optical Gaming Mouse ロジテックワイヤレスオプティカルゲーミングマウス 並



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 15.60 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。