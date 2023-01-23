『COVENT GARDEN ギルド・フラワーポット L QJ-24【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 20時 35分に出品され03月19日 20時 35分に終了予定です。即決価格は8,534円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
COVENT GARDEN ギルド・フラワーポット L QJ-24
【商品説明】
・サイズ:φ35×H40cm
・口径:30cm
・材質:セメント、穴あり、アンティーク調
・深さ:37cm
【サイズ】
高さ : 35.80 cm
横幅 : 36.20 cm
奥行 : 45.60 cm
重量 : 15.64 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8534円
33 入札履歴
終了
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