『腕時計型 万歩計/歩数計 〔ホワイト×ピンク TM460-WP〕 電波時計内蔵 生活防水 『DEMPA MANPO』 〔運動用品〕【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 04時 09分に出品され03月28日 04時 09分に終了予定です。即決価格は8,534円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
時刻合わせ不要で簡単にデータチェックができる スポーツ用品
腕時計型 万歩計/歩数計 〔ホワイト×ピンク TM460-WP〕 電波時
腕時計型 万歩計/歩数計 〔ホワイト×ピンク TM460-WP〕 電波時計内蔵 生活防水 『DEMPA MANPO』 〔運動用品〕
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【商品名】 腕時計型 万歩計/歩数計 【ホワイト×ピンク TM460-WP】 電波時計内蔵 生活防水 『DEMPA MANPO』 〔運動用品〕 【ジャンル・特徴】 時刻合わせ不要で簡単にデータチェックができる スポーツ用品 【メーカー名】山佐時計計器 どちらの手首にもつけることが可能に。 時刻合わせ不要の電波時計内蔵歩数計 ・女性の腕にフィットするスモールモデル ・電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計 ・腕時計タイプ万歩計だから、気軽にデータをチェック ・男女兼用の腕時計タイプ万歩計 ・歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。7日分のメモリー機能付き ・1秒単位のストップウォッチ機能搭載 ・3気圧日常生活防水 ・ショックセンサー採用 ・歩行判定機能が歩行以外の振動を制御 ・手首上面装着専用 【商品名】 電波時計内蔵腕時計・・・続きは下へ
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落札価格8534円
144 入札履歴
終了
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