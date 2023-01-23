腕時計型 万歩計/歩数計 〔ホワイト×ピンク TM460-WP〕 電波時計内蔵 生活防水 『DEMPA MANPO』 〔運動用品〕【2024年最新】

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時刻合わせ不要で簡単にデータチェックができる スポーツ用品

腕時計型 万歩計/歩数計 〔ホワイト×ピンク TM460-WP〕 電波時

腕時計型 万歩計/歩数計 〔ホワイト×ピンク TM460-WP〕 電波時計内蔵 生活防水 『DEMPA MANPO』 〔運動用品〕



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【商品名】 腕時計型 万歩計/歩数計 【ホワイト×ピンク TM460-WP】 電波時計内蔵 生活防水 『DEMPA MANPO』 〔運動用品〕 【ジャンル・特徴】 時刻合わせ不要で簡単にデータチェックができる スポーツ用品 【メーカー名】山佐時計計器 どちらの手首にもつけることが可能に。 時刻合わせ不要の電波時計内蔵歩数計 ・女性の腕にフィットするスモールモデル ・電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計 ・腕時計タイプ万歩計だから、気軽にデータをチェック ・男女兼用の腕時計タイプ万歩計 ・歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。7日分のメモリー機能付き ・1秒単位のストップウォッチ機能搭載 ・3気圧日常生活防水 ・ショックセンサー採用 ・歩行判定機能が歩行以外の振動を制御 ・手首上面装着専用 【商品名】 電波時計内蔵腕時計・・・続きは下へ