NAKABAYASHI アクリル製ピクチャーフレーム 壁掛けタイプ A2 フ-ACH-A2【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

NAKABAYASHI アクリル製ピクチャーフレーム 壁掛けタイプ A2 フ-ACH-A2



【商品説明】

・イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)・フック用金具4個付、化粧函入

・フレーム外形寸法:タテ490xヨコ664x厚み6mm、収納用紙サイズ:420x594mm【規格:A2判】

・本体重量:2400g

・材質:アクリル板(3.0ｍｍ厚の2枚合わせ)



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 50.80 cm

奥行 : 51.00 cm

重量 : 2.92 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。