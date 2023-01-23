『NAKABAYASHI アクリル製ピクチャーフレーム 壁掛けタイプ A2 フ-ACH-A2【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 10時 35分に出品され03月21日 10時 35分に終了予定です。即決価格は8,534円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NAKABAYASHI アクリル製ピクチャーフレーム 壁掛けタイプ A2 フ-ACH-A2
【商品説明】
・イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)・フック用金具4個付、化粧函入
・フレーム外形寸法:タテ490xヨコ664x厚み6mm、収納用紙サイズ:420x594mm【規格:A2判】
・本体重量:2400g
・材質:アクリル板(3.0ｍｍ厚の2枚合わせ)
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 50.80 cm
奥行 : 51.00 cm
重量 : 2.92 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8534円
918 入札履歴
終了
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