『岩崎 水銀ランプ HF200X【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 16時 00分に出品され04月21日 16時 00分に終了予定です。即決価格は8,534円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

岩崎 水銀ランプ HF200X



【商品説明】

・0.19Kg

・120V

・200W

・φ9.0×24.0cm

・ガラス

CMR-X002P8J0VU

【サイズ】

高さ : 9.90 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 25.20 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。