『ajew(エジュー) スマホケース iPhone11 iPhoneXR cadenas zipphone case shoulder 正規品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 05時 57分に出品され03月09日 05時 57分に終了予定です。即決価格は8,534円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ajew(エジュー) スマホケース iPhone11 iPhoneXR cadenas zipphone case shoulder 正規品 (iPhone11 / XR， コバルト)



【商品説明】

・PU合皮、ポリカーボネート（ケース部分）

・iPhone11 iPhoneXR

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・付属品:ストラップ(合成皮革)

CMR-X09S5RRFBJ

【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 13.90 cm

奥行 : 21.10 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。