『Reバース DJ/001B-009SP 天上天下唯我独尊 むに (SP スペシャル) ブースターパック D4DJ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 16時 26分に出品され03月26日 16時 26分に終了予定です。即決価格は8,534円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Reバース DJ/001B-009SP 天上天下唯我独尊 むに (SP スペシャル) ブースターパック D4DJ
【商品説明】
・Reバース DJ/001B-009SP 天上天下唯我独尊 むに (SP スペシャル) ブースターパック D4DJ
・ボックス・デッキ収録 シングルカード
CMR-X08VDF3MQR
【サイズ】
高さ : 0.10 cm
横幅 : 7.00 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8534円
605 入札履歴
終了
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