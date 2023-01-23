『Ｈ＆Ｒ ボルト 平面ボルト シトロエン/プジョー用 *1 12×1.25 首下：46mm 17HEX 8本12254406【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月13日 17時 00分に出品され05月13日 17時 00分に終了予定です。即決価格は8,534円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Ｈ＆Ｒ ボルト 平面ボルト シトロエン/プジョー用 *1 12×1.25 首下：46mm 17HEX 8本12254406



【商品説明】

・*1:首下の長さはワッシャーの下からの長さとなります。

・12×1.25 首下：46mm 17HEX

・8本1セット

・Ｈ＆Ｒ ボルト 平面ボルト シトロエン/プジョー用



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

タイヤ、ホイール タグ Ｈ＆Ｒ

ボルト

平面ボルト

シトロエン/プジョー用

*1

12×1.25

首下：46mm

17HEX

8本12254406