『Ｈ＆Ｒ ボルト 平面ボルト シトロエン/プジョー用 *1 12×1.25 首下：46mm 17HEX 8本12254406【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月13日 17時 00分に出品され05月13日 17時 00分に終了予定です。即決価格は8,534円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ｈ＆Ｒ ボルト 平面ボルト シトロエン/プジョー用 *1 12×1.25 首下：46mm 17HEX 8本12254406
【商品説明】
・*1:首下の長さはワッシャーの下からの長さとなります。
・12×1.25 首下：46mm 17HEX
・8本1セット
・Ｈ＆Ｒ ボルト 平面ボルト シトロエン/プジョー用
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8534円
214 入札履歴
終了
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