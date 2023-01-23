『Francfranc フランフラン リリア 掛け布団カバー セミダブル 170x210cm グレー【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 15時 24分に出品され03月08日 15時 24分に終了予定です。即決価格は8,534円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Francfranc フランフラン リリア 掛け布団カバー セミダブル 170x210cm グレー
【商品説明】
・サイズ: W1700×D2100mm
・原産国: 中国
・素材: コットン100%
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 28.70 cm
奥行 : 40.90 cm
重量 : 990.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。
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落札価格8534円
905 入札履歴
終了
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