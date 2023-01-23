『大阪長生堂 正月飾り ちりめん 置物 宝船 迎春飾り 十二支 高さ31cm メッセージ木札無料特典付（別送）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 05時 46分に出品され04月07日 05時 46分に終了予定です。即決価格は8,533円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大阪長生堂 正月飾り ちりめん 置物 宝船 迎春飾り 十二支 高さ31cm メッセージ木札無料特典付（別送）
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.80 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 34.50 cm
重量 : 1.15 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8533円
585 入札履歴
終了
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