『シンプル 折りたたみ椅子 〔ナチュラル×シルバー 幅330mm〕 日本製 スチールパイプ〔代引不可〕【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 14時 49分に出品され03月30日 14時 49分に終了予定です。即決価格は8,533円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 シンプル 折りたたみ椅子 【ナチュラル×シルバー 幅330mm】 日本製 スチールパイプ 【ジャンル・特徴】 ベストホビーチェア 折りたたみ椅子 折り畳み椅子 折りたたみチェア デスクチェア パーソナルチェア 学習椅子 ワークチェア パソコンチェア PCチェア パソコン椅子 PC椅子 OAチェア ワーキングチェア 学習チェア 勉強チェア 折りたたみ リビング ダイニング 書斎 子供部屋 勉強部屋 仕事部屋 会社 オフィス 事務所 施設 学校 作業 事務 がくしゅういす わーくちぇあ ぱそこんちぇあ PCちぇあ ぱそこんいす PCいす [ W-150TA ]