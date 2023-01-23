『Bosch Professional(ボッシュ) ツールバッグ GWT20 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 20時 39分に出品され03月23日 20時 39分に終了予定です。即決価格は8,533円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Bosch Professional(ボッシュ) ツールバッグ GWT20 黒



【商品説明】

・L-BOXXに積み重ね連結が可能なツールバッグ。

・両サイド部にある一体型テープに別売PROクリックホルダーを使用してポーチを固定することが可能です。

・寸法（L×W×H）: 530×340×300 mm

・材質：ポリエステル/ PP 108

・電動工具、先端工具、パーツ類などの収納・運搬に。



【サイズ】

高さ : 30.40 cm

横幅 : 32.90 cm

奥行 : 50.60 cm

重量 : 2.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。