『バギーポート スマートフォンケース ウエストポーチ 本革 グローブレザー YNM-215 メンズ ブラウン BP-YNM215-BR【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 21時 20分に出品され03月05日 21時 20分に終了予定です。即決価格は8,533円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バギーポート スマートフォンケース ウエストポーチ 本革 グローブレザー YNM-215 メンズ ブラウン BP-YNM215-BR
【商品説明】
・MADE IN JAPAN（日本製）
・ベルトループ：7cm ・メイン開口部：ファスナー
・内ポケット：オープン×1 ・外ポケット：ファスナー×1 ・その他：カラビナ付き。メイン収納部は2層構造。
・外寸：縦18cm×横11cm×まち5cm ・重さ：150g
・表素材： グローブレザー（牛革） 手ざわり： 柔 硬 （※表記は目安です） ・裏地： 有り
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 18.00 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8533円
714 入札履歴
終了
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