『リー リュック ロゴ刺繍 ポケット多数 軽量多機能 PC収納可能 ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 02分に出品され03月17日 05時 02分に終了予定です。即決価格は8,533円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リー リュック ロゴ刺繍 ポケット多数 軽量多機能 PC収納可能 ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 43.40 cm
奥行 : 49.80 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8533円
205 入札履歴
終了
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