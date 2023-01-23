『リー リュック ロゴ刺繍 ポケット多数 軽量多機能 PC収納可能 ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 02分に出品され03月17日 05時 02分に終了予定です。即決価格は8,533円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

リー リュック ロゴ刺繍 ポケット多数 軽量多機能 PC収納可能 ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 43.40 cm

奥行 : 49.80 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ リー

リュック

ロゴ刺繍

ポケット多数

軽量多機能

PC収納可能

ブラック