『Jabra Elite 3 ダークグレー 完全ワイヤレスイヤホン 国内正規品 Apt-X IP55 Bluetooth 5.2 クリアな通話【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 22時 37分に出品され04月07日 22時 37分に終了予定です。即決価格は8,533円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Jabra Elite 3 ダークグレー 完全ワイヤレスイヤホン 国内正規品 Apt-X IP55 Bluetooth 5.2 クリアな通話

【商品説明】

・4-マイクテクノロジーによるすぐれた通話品質。

・IP55準拠の防塵防水性能。

・すぐれた遮音設計で、外部の音を遮断。 ヒアスルー機能で、必要な時には外部の音をワンタッチで確認できます。

・パワフルな低音。自由に調整可能なイコライザー。AptX対応。音質に妥協したくないあなたに。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・周波数帯：2402MHz ～2480MHz

・技適マーク認証済み製品

・最長28時間、音楽再生が可能。 モノモードで、片耳を使用中にもう片方を充電しておくこともできるので、充電切れの心配がありません。



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 14.80 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。