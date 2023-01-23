『Jabra Elite 3 ダークグレー 完全ワイヤレスイヤホン 国内正規品 Apt-X IP55 Bluetooth 5.2 クリアな通話【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 22時 37分に出品され04月07日 22時 37分に終了予定です。即決価格は8,533円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Jabra Elite 3 ダークグレー 完全ワイヤレスイヤホン 国内正規品 Apt-X IP55 Bluetooth 5.2 クリアな通話
【商品説明】
・4-マイクテクノロジーによるすぐれた通話品質。
・IP55準拠の防塵防水性能。
・すぐれた遮音設計で、外部の音を遮断。 ヒアスルー機能で、必要な時には外部の音をワンタッチで確認できます。
・パワフルな低音。自由に調整可能なイコライザー。AptX対応。音質に妥協したくないあなたに。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・周波数帯：2402MHz ～2480MHz
・技適マーク認証済み製品
・最長28時間、音楽再生が可能。 モノモードで、片耳を使用中にもう片方を充電しておくこともできるので、充電切れの心配がありません。
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 11.20 cm
奥行 : 14.80 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8533円
678 入札履歴
終了
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