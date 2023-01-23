『国旗 日の丸 日本製 エクスラン（屋外向けの丈夫な生地)掲揚 応援 祝日 学校 (90×135cm)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 11時 49分に出品され03月13日 11時 49分に終了予定です。即決価格は8,533円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

国旗 日の丸 日本製 エクスラン（屋外向けの丈夫な生地)掲揚 応援 祝日 学校 (90×135cm)



【商品説明】

・サイズ：90×135?

・シワになりにくく、目が粗めで風抜けが良いので屋外に向く強い生地の日本国旗です。 学校行事やイベント・スポーツ大会・表彰式・式典等の公式行事にも使用出来る安心の国産製品です。

・仕立：三角補強付きハトメ＋紐 左辺上下２か所

・生地、パーツ、加工、仕立て等すべて純国産です

・素材：エクスラン（屋外向けの丈夫な生地です）



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 22.50 cm

奥行 : 31.50 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。