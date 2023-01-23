『元素標本 イッテルビウム Yb (10mm角キューブ・刻印A・通常面)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 19時 07分に出品され03月31日 19時 07分に終了予定です。即決価格は8,533円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

元素標本 イッテルビウム Yb (10mm角キューブ・刻印A・通常面)



【商品説明】

・【その他】専用のガラスケースが付属します。

・【商品概要】純度99.99%、10mm角の立方体です。

・【外観と特徴】僅かに黄色味を帯びた、やや暗めの銀光沢をもちます。

・【識別】（表）［原子番号、元素記号、英名、密度］、（裏）［純度、原子量］

・【貯法と取扱い】酸化されやすく、空気にさらしておくと光沢が失われ、変色していきます。また、水や酸に触れると急速に腐食されます。湿気を避けて密閉保管してください。



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 12.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。