『フェイクグリーン ユーカリ 約150cm ジョイント 組立品〔代引不可〕【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 22時 48分に出品され04月28日 22時 48分に終了予定です。即決価格は8,533円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 フェイクグリーン ユーカリ 約150cm ジョイント 組立品

カテゴリ 花、ガーデニング

観葉植物 タグ フェイクグリーン

ユーカリ

約150cm

ジョイント

組立品〔代引不可〕