『スポーツ用品 ザナックス(Xanax) ショートウッドノックバットフィンガージョイント エンジ×ナチュ2270 85ｃｍ BNB6185【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 20時 35分に出品され04月20日 20時 35分に終了予定です。即決価格は8,532円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
野球、球技関連雑誌
【商品名】
ザナックス(Xanax) ショートウッドノックバット（フィンガージョイント） エンジ×ナチュ（2270） 85ｃｍ BNB6185
【商品説明】
・原産国/日本
・素材/朴×打球部メイプル細工
・部門名: ユニセックス大人
・長さ/85cm(520g)56 φ mm
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 100.00 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8532円
41 入札履歴
終了
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