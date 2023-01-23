『スポーツ用品 ザナックス(Xanax) ショートウッドノックバットフィンガージョイント エンジ×ナチュ2270 85ｃｍ BNB6185【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 20時 35分に出品され04月20日 20時 35分に終了予定です。即決価格は8,532円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 野球、球技関連雑誌

【商品名】

ザナックス(Xanax) ショートウッドノックバット（フィンガージョイント） エンジ×ナチュ（2270） 85ｃｍ BNB6185



【商品説明】

・原産国/日本

・素材/朴×打球部メイプル細工

・部門名: ユニセックス大人

・長さ/85cm(520g)56 φ mm



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 100.00 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。