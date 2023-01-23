『コナミスポーツクラブ フィットネスポール (ラベンダー)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 14時 12分に出品され03月19日 14時 12分に終了予定です。即決価格は8,532円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コナミスポーツクラブ フィットネスポール (ラベンダー)



【商品説明】

・「フィットネスポール」は、体軸を整え形成するというフィットネスのコンディショニングトレーニングで使われるツールです。 円柱状の「フィットネスポール」を利用して、バランスをとりながらエクササイズを行うことで体軸を整えます。

・【サイズ】長さ98.5cm×直径15.5cm 【本体質量】約680g 【カラー】ブラック・アイボリー・ピンク・ラベンダー 【材質】カバー：ポリウレタン、芯材：発泡オレフィン樹脂 【生産国】日本

・コナミスポーツ 体操競技部 愛用 コナミスポーツ 体操競技部も、練習時のウォームアップやクールダウンなどで使用。 トップアスリートが選ぶ本格クオリティ。

・コナミスポーツクラブ インストラクター おすすめ 簡単・手軽にセルフ・ストレッチ

・適度な硬さがコンディショ



【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 100.60 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。