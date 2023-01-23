クールシートカバー 車用 汎用 12V/24V 強力ファン付 カーシートカバー 軽自動車 冷却 涼感 エアーシートカバー 暑さ対策グッズ シートカバー エプロン カー用品【2025の人気アイテム】

商品情報

適用シーン：Yaris N-BOX Roomy Alphard Harrier Corolla note Spacia Tanto Raize Voxy Sienta Fit Move Roox hustler Mira Taft Tank Noah Vellfire Freed 日産 デイズ スズキ アルト ダイハツ ロッキー トヨタ ホンダ



商品特徴：シートカバー カーシート クールエアーシート 運転席 助手席 座席用シート 空調シート ファン エアーシートカバー 通気 自動起動/停止機能 便利 おしゃれ おすすめ 高品質 椅子カバーマット 車用の快適シート 夏に適 涼しい 取り付け簡単



適用対象：自動車 車載用 カー用品 車用品 SUV 中型 小型 軽自動車 プレゼント ギフトドライブ 運転 車内 酷暑 猛暑 快適 すっきり プレゼント ギフト



夏の必要品！強力ファンでシートひんやり

長時間ドライブに適

運転席に涼風をお届けするひんやりシート！



メッシュ素材の涼感シートから、涼風が飛び出す新設計です。

パチッと止めるだけで取付もカンタン！

クールなシートでドライブがもっと楽しくなります。

12v、24vシガーソケットの接続のため、取り付け簡単！