『Grimms Spiel & Holz Design（グリムス社） カラーキューブ 36PGRI-43110【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 04分に出品され03月23日 01時 04分に終了予定です。即決価格は8,532円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Grimms Spiel & Holz Design（グリムス社） カラーキューブ 36PGRI-43110



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 37.30 cm

重量 : 1.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。