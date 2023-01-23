『バボラ テニスシャツ BWG3320 レディース NV00：ネイビー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 57分に出品され03月31日 21時 57分に終了予定です。即決価格は8,532円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バボラ テニスシャツ BWG3320 レディース NV00：ネイビー
【商品説明】
・カラー：ブラック、ネイビー、ピンク
・サイズ：M，L，XL
・素材： MELANGE CARAT by TEIJIN
【サイズ】
高さ : 6.90 cm
横幅 : 27.90 cm
奥行 : 32.90 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
バボラ テニスシャツ BWG3320 レディース NV00：ネイビー
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落札価格8532円
748 入札履歴
終了
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