【倍！倍！ストア 誰でも+5% 8/18 0:00〜8/21 23:59】アバクロ シャツ メンズ 正規品 Abercrombie＆Fitch 長袖シャツ ボタンダウンシャツ OXFORD SHIR【お歳暮】

商品情報

Abercrombie＆Fitch （ アバクロンビー＆フィッチ ）

直営店直接買付なので100%本物を約束！



サイズ等の詳細は画像にまとめてますのでそちらでご確認下さい。



サイズについて

メーカー表示サイズです。商品によっては個体差がありますので誤差が出ることが御座います。

実寸についてのご質問はメール・電話でお願い致します(024-927-5744)。



《注意》

商品には、ビンテージ加工が施されている物がございます。

加工によるほつれや色あせ、プリントの剥げなどがある場合がございますが不良品ではございません。

又直営店購入の為フレグランス等の香りがついているものがあります。



これらをあらかじめご了承の上ご購入下さいますよう、宜しくお願いします。



商品番号 ： 4139210206

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