『住友電工 Thunderbolt3 ケーブル (認証済 Active 40Gbps 黒) USB Type-C ケーブル (2.0m)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 00時 11分に出品され04月08日 00時 11分に終了予定です。即決価格は8,532円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 パソコン用USBケーブル

【商品名】

住友電工 Thunderbolt3 ケーブル (認証済 Active 40Gbps 黒) USB Type-C ケーブル (2.0m)



【商品説明】

・PC本体＋最大6台のデイジーチェーン

・Thunderbolt3対応デバイス間でのみ使用できます。

・Type-Cコネクタの採用 ※Thudetbolt3非対応機器ではUSB2.0動作となります

・※USB3.1/3.2としては動作致しません。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・双方向40Gbpsの超高速伝送、最大100Wのバスパワー供給



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 9.30 cm

奥行 : 18.50 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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