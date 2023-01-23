『ピジョン 電動鼻吸い器【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 16時 02分に出品され04月06日 16時 02分に終了予定です。即決価格は8,531円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ピジョン 電動鼻吸い器
【サイズ】
高さ : 14.30 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 21.31 cm
重量 : 1.37 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8531円
124 入札履歴
終了
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