『クプレラ ベニソン&スイートポテト・パピーフード 4.54kg【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 12時 54分に出品され04月29日 12時 54分に終了予定です。即決価格は8,531円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クプレラ ベニソン&スイートポテト・パピーフード 4.54kg
【商品説明】
【注意事項】
・商品により、サイズやカラーのラインナップが複数ある場合がございます。
詳細がわかりにくい場合はお気軽にお問合せくださいませ。
・食品の賞味期限と詳細画像について
商品画像はすべてサンプルです。賞味期限に関して、サンプル撮影時のものが掲載されている場合がございますが、当店では賞味期限が十分に有効な未開封商品を販売しておりますのでご安心くださいませ。
・実店舗及び他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れとなる可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきますのでご了承くださいませ。
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落札価格8531円
905 入札履歴
終了
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