『水素水 Eau de Vie オードヴィー (30本セット)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 08時 40分に出品され04月27日 08時 40分に終了予定です。即決価格は8,531円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 毎日をアクティブに、いつでも自分らしく、いつでも最大限のパフォーマンスを引き出したい。 いつでも美しく、いつでも若々しくありたい。いつでもより楽しく過ごしたい。日常生活から スポーツまで、あらゆるシーンであなたのライフスタイルを後押しをする、サプリメントのよ うな “あたらしい水”。それが Eau de Vie(オードヴィー)、フランス語で「命の水」です。