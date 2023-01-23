『フラットボード ドットブルー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 04時 18分に出品され03月04日 04時 18分に終了予定です。即決価格は8,531円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
フラットボード ドットブルー
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落札価格8531円
10 入札履歴
終了
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