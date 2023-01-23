『ティムコ(TIEMCO) SAウェットセル シンクティップ WF7S IV GR/CH 138864【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 20時 36分に出品され04月06日 20時 36分に終了予定です。即決価格は8,531円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 釣り糸、ライン

【商品名】

ティムコ(TIEMCO) SAウェットセル シンクティップ WF7S IV GR/CH 138864



【商品説明】

・ラインカラー:グリーン/チャコール

・全長:80’



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。