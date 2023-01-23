『OYOY(オイオイ) 北欧 プランター セラミック 植木鉢 フラワーポット おしゃれ アンティーク インテリア Toppu Pot Whit【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 03時 28分に出品され03月31日 03時 28分に終了予定です。即決価格は8,531円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OYOY(オイオイ) 北欧 プランター セラミック 植木鉢 フラワーポット おしゃれ アンティーク インテリア Toppu Pot Whit
【商品説明】
・[商品サイズ] ?15 x H24 cm
・[製造国] ベトナム
・北欧 デンマーク発オシャレなインテリア
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 1.32 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8531円
592 入札履歴
終了
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