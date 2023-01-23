『GBA用コントローラーアダプタキット -GBA Staion Dock- 日本語取り付けマニュアル [432520-9]【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 12時 29分に出品され03月29日 12時 29分に終了予定です。即決価格は8,530円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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GBA本体で SFC(スーパーファミコン)/NES Classic Mini(海外版 NESクラシックミニ)用コントローラーが使えます。 別売りの「GBA HDMIアダプター(32/40ピン)」と併用すれば 究極のGBA本体にカスタマイズ可能!!! ※注意※ すでにバックライト改造されているGBA本体の場合、シェル内のスペース上の問題から当製品を組みことことが難しいです 重要なお願い 必ず、シェルへ組み込む前に、配線を済まして動作チェックを行ってください。
留意事項 玄人専用・ハンダ付け 改造経験者専用商品 - こちらの商品は高度な改造(配線、ハンダ付け、組み込み作業)が必要になるため、改造初心者の方はご遠慮くださいますようお願い致します。お客様の取付ミスによる返品はできません。
返品不可 出荷前に動作チェック済です。お客様の取付ミス(ハンダ付け不良、配線ミス、組み込み時のフレキシブ
GBA用コントローラーアダプタキット -GBA Staion Dock- 日本語取り付けマニュアル [432520-7]
¥ 8530
GBA用コントローラーアダプタキット -GBA Staion Dock- 日本語取り付けマニュアル [432520-6]
¥ 8530
GBA用コントローラーアダプタキット -GBA Staion Dock- 日本語取り付けマニュアル [432520-6]
¥ 8530
GBA用コントローラーアダプタキット -GBA Staion Dock- 日本語取り付けマニュアル [432520-1]
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GBA用コントローラーアダプタキット -GBA Staion Dock- 日本語取り付けマニュアル [432520-1]
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GBA用コントローラーアダプタキット -GBA Staion Dock- 日本語取り付けマニュアル [432520-19]
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GBA用コントローラーアダプタキット -GBA Staion Dock- 日本語取り付けマニュアル [432520-18]
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GBA用コントローラーアダプタキット -GBA Staion Dock- 日本語取り付けマニュアル [432520-17]
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GBA用コントローラーアダプタキット -GBA Staion Dock- 日本語取り付けマニュアル [432520-17]
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GBA用コントローラーアダプタキット -GBA Staion Dock- 日本語取り付けマニュアル [432520-16]
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GBA用コントローラーアダプタキット -GBA Staion Dock- 日本語取り付けマニュアル [432520-16]
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GBA用コントローラーアダプタキット -GBA Staion Dock- 日本語取り付けマニュアル [432520-15]
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GBA用コントローラーアダプタキット -GBA Staion Dock- 日本語取り付けマニュアル [432520-13]
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GBA用コントローラーアダプタキット -GBA Staion Dock- 日本語取り付けマニュアル [432520-13]
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GBA用コントローラーアダプタキット -GBA Staion Dock- 日本語取り付けマニュアル [432520-12]
¥ 8530
落札価格8530円
689 入札履歴
終了
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