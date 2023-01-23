『プチリュバンのトリミングテーブル Mサイズ 高さ75?78cm/アジャスター付/台面ブラック75×46cm/足ブラック/折畳機能 (BB75【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 17時 35分に出品され03月03日 17時 35分に終了予定です。即決価格は8,530円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プチリュバンのトリミングテーブル Mサイズ 高さ75?78cm/アジャスター付/台面ブラック75×46cm/足ブラック/折畳機能 (BB75



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 51.40 cm

奥行 : 76.60 cm

重量 : 9.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。