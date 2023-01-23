『ペティオ (Petio) 猫用トイレ本体 necoco 上から入る猫トイレ ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 05時 02分に出品され03月18日 05時 02分に終了予定です。即決価格は8,530円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペティオ (Petio) 猫用トイレ本体 necoco 上から入る猫トイレ ブラック
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :64×51×42cm
・本体重量:1.6kg
【サイズ】
高さ : 26.50 cm
横幅 : 50.00 cm
奥行 : 64.00 cm
重量 : 1.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8530円
246 入札履歴
終了
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