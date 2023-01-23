『ファンタストプロ TICN ユーティリティ 14番 シャフト硬度SR UT-17(SR) 送料無料【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 19時 56分に出品され04月23日 19時 56分に終了予定です。即決価格は8,530円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ 長さ:35.5インチ、ロフト角:42度、ライ角:62度、バランス:C5±1

個装サイズ：11×11×118cm 重量 380g±5g

個装重量：800g 素材・材質 ヘッド:精密鋳造ハイパーマレージング(TICN高硬度加工)、シャフト:オリジナル軽量・高弾性カーボン、グリップ:チャウサー軽量ラバー 付属品 ヘッドカバー 生産国 中国



























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※お届け先が沖縄・北海道・離島の場合、通常の納期より3〜6日ほど日数が掛かる場合がございます。

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JANコード/ISBNコード 4941827600669

商品コード 1602369