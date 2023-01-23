『ペットマット 大判 10枚 45x45cm 4mm 滑り防止 タイルカーペット 撥水 犬用 ジョイントマット タイルマット 日本製 (ベージ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 12時 03分に出品され05月01日 12時 03分に終了予定です。即決価格は8,530円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「Atelier-eirene」より引用



【商品名】

ペットマット 大判 10枚 45x45cm 4mm 滑り防止 タイルカーペット 撥水 犬用 ジョイントマット タイルマット 日本製 (ベージュ)



【ブランド】

Atelier-eirene



【商品説明】

・45×45cm(厚み4mm）10枚

・日本製

・表面：ポリエステル100％ 裏面：アクリル樹脂（カテキン入り）



【商品カテゴリ】

犬用ベッド、クッション



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。