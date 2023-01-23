『ベビーカー ab型 軽量 B型ベビーカー 双方向 レインカバー おしゃれ 折りたたみ 軽量 コンパクト 赤ちゃん キッズアルミバギー 持ち運び おしゃれ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 17時 36分に出品され04月18日 17時 36分に終了予定です。即決価格は8,530円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：44ｘ49ｘ66ｘ97CM
折りたたみ：70ｘ25CM
特徴：
双方向推進/片手で車を収める/座っても横になってもいい/ポケット付き/5点シート
生後１ヶ月から36ヶ月まで使える軽量ベビーカー！
1台を長く使いたいという人におすすめです！
片手でラクラクワンタッチ開閉
収納も簡単、壁さえあれば自立します。
4.2kgの軽さで楽々移動できます
赤ちゃんが寝てしまっても大丈夫なリクライニング機能
Rasic High Chair ラシック ハイチェア RAC-3331CH
¥ 8526
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¥ 8470
日本育児 キッズパーテーション 【ベビー用品 ゲート・フェンスレンタル】
¥ 8470
ベビーカー b型 軽量 B型ベビーカー レインカバー おしゃれ 折りたたみベビーカー 軽量 折りたたみ コンパクト 赤ちゃん キッズアルミバギー 持ち運び おしゃれ
¥ 8465
落札価格8530円
496 入札履歴
終了
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