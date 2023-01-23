『プロポーションチェア（補助クッション無し）／レッド CH-88W-RD【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 05時 45分に出品され03月12日 05時 45分に終了予定です。即決価格は8,530円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
北海道・沖縄県・一部離島に限り通常設定と送料が異なる場合有り。その際は追って連絡します。
仕入先からお届け先宛へ直接出荷の安心スタイル。よって納品書（明細書）は基本、PDFファイルで対応します。
商品名／プロポーションチェア
サイズ／幅48.5×奥行61〜68×高さ43〜64cm
材質／張地：アクリル、合板、ウレタン、天然木（ラッカー塗装）
備考／組立式（約20分）、座面高さ調整可能、キャスター付き
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落札価格8530円
15 入札履歴
終了
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