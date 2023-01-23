『DYNASTY KATANA 名刀真・菊一文字SHIN・KIKUICHIMONJI 2BA ソフトダーツ バレル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 05時 47分に出品され03月03日 05時 47分に終了予定です。即決価格は8,529円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DYNASTY KATANA "名刀"真・菊一文字SHIN・KIKUICHIMONJI 2BA ソフトダーツ バレル
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 14.80 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8529円
493 入札履歴
終了
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