『molten(モルテン) バスケットボール 天然皮革 貼り 7号球 一般男子 大学生 高校生 中学生 国際公認 検定球 BG5000 B7G【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 05時 04分に出品され03月29日 05時 04分に終了予定です。即決価格は8,529円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
molten(モルテン) バスケットボール 天然皮革 貼り 7号球 一般男子 大学生 高校生 中学生 国際公認 検定球 BG5000 B7G
【商品説明】
・※吸水性の高い天然皮革を採用しボールの機能を向上しています。そのためボールを濡れたままの状態にしておくと天然皮革の色が落ちたり色移りすることがあります。
・※機能向上のためより柔らかい構造を採用しています。凹凸がある場所でボールを保管するとボールが1mm程度へこむ事がありますが、ボールをご使用することによりへこみはなくなります。
・発泡カーカス仕様
・色: オレンジ
【サイズ】
高さ : 33.00 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 950.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8529円
670 入札履歴
終了
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