『下村企販 トースターラック ネコ 洗えるバスケット付き 43.5×30.5×21cm 38122【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 00時 11分に出品され03月03日 00時 11分に終了予定です。即決価格は8,529円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

下村企販 トースターラック ネコ 洗えるバスケット付き 43.5×30.5×21cm 38122



【商品説明】

・サイズ(約):幅43.5×奥行30.5×高さ21cm、木棚/幅43.5×奥行29×厚さ0.9cm(有効幅41cm)、アミ棚/幅39.3×奥行29.5cm、バスケット/幅40×奥行30×高さ5.5cm

・付属品:保護用クッション TCC(ポリエステル) ×4個、耐荷重(約):天板/5kg

・本体重量(約):2.25kg (セット) (バスケット/410g)

・生産国:日本 (バスケット/中国製)

・素材・材質:本体/スチール (メラミン樹脂焼付塗装)、木棚/MDF (中質繊維板)レタン樹脂塗装、バスケット/ポリプロピレン (耐熱120度・耐冷-20度)



【サイズ】

高さ : 23.20 cm

横幅 : 31.90 cm

奥行 : 44.90 cm

重量 : 2.76 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。